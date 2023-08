Após perseguição policial, dupla morre em confronto com a PM em Bela Vista do Paraíso

Após uma perseguição policial, dois indivíduos morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) no início da noite de quarta-feira (30).







Conforme a PM, por volta das 19h15, depois do recebimento de informações sobre da presença de indivíduos do estado de São Paulo na cidade com o intuito do comentimento de crimes e que estariam em um Volkswagen Gol de cor branca, foi visto o veículo transitando na PR-445, próximo ao distrito da Warta em Londrina.

Os policiais conseguiram aproximação do carro perto da cidade de Bela Vista do Paraíso. No entanto, na tentativa de abordagem, ainda segundo a PM, o condutor empreendeu fuga. Quando o carro parou, os dois ocupantes desembarcaram efetuando disparos, de acordo com a PM, "sendo imprescindível a reação por parte da equipe policial militar". Os suspeitos foram atingidos, foi solicitado socorro médico, mas ambos foram a óbito no local, na rodovia Ernesto João Rampazzo.





Com eles foram apreendidas uma pistola e uma submetralhadora caseira. Apenas um dos indivíduos foi identificado, um homem de 28 anos, natural de Presidente Prudente-SP.





Os demais órgãos públicos estiveram presentes para a adoção das medidas de praxe e encaminhamento da ocorrência. Nenhum policial militar se feriu, mas disparos efetuados pelos criminosos atingiram a viatura.