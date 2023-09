Motorista capota e abandona Corolla na PR-445 em Londrina

Um motorista capotou e abandonou um Toyota Corolla na PR-445 em Londrina no início da manhã desta quinta-feira (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 7h40, no quilômetro 61 da rodovia. O carro com placa de Londrina trafegava pela rodovia no sentido Londrina a Tamarana quando colidiu contra o barranco e posteriormente em uma pedra ornamental que se situa ao lado direito do sentido que seguia, tendo posteriormente capotado.





O condutor não foi identificado e se evadiu do local.