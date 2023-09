Londrina: Desfile da Independência é o maior do Paraná

Com mais de 4.700 participantes inscritos, o desfile de 7 de Setembro realizado pela prefeitura de Londrina foi o maior do Paraná. "Pelos números que eu acompanhei das outras cidades, é o maior número de inscritos do estado, é o maior desfile cívico", afirmou a secretária municipal de Educação de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes.







O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina foi maior até que o da capital do Estado, que reuniu no Centro Cívico de Curitiba, nesta quinta-feira (7) quase quatro mil inscritos, segundo informação da Agência Estadual de Notícias.

Em Londrina, o desfile começou às nove horas com grande público na avenida Leste-Oeste, na região central da cidade, reunindo 45 instituições entre clubes, associações, escolas, forças de segurança e Secretaria Municipal de Saúde.





"É uma alegria muito grande porque no ano passado a gente não pode comemorar o Bicentenário da Independência por conta da chuva e, nos outros anos, por conta da pandemia", disse a secretária. Ela ressaltou a presença do público com muitas pessoas vestindo roupas das cores da bandeira do Brasil (verde e amarelo): "As pessoas têm orgulho do país".





