População londrinense poderá descartar lixo eletrônico em drive-thru neste sábado

A população londrinense terá mais uma oportunidade para fazer o descarte de lixo eletrônico, em sistema drive-thru, neste sábado (5).

O recolhimento dos materiais será na praça Pé Vermelho, que fica na gleba Palhano, na rua Jerusalém, entre as ruas João Huss e Ernani Lacerda de Athayde.

A atividade será realizada das 9h às 14h.





No local, serão recolhidos eletroportáteis, eletrodomésticos, computadores e aparelhos telefônicos. A ação é promovida pela Ong E-letro, em parceria com a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) e apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





No local estará presente a equipe da Gerência de Educação Ambiental que dará orientações ao público sobre como destinar corretamente seus resíduos e irá tirar dúvidas sobre lixo eletrônico.

A Sema disponibiliza, para download, uma cartilha digital sobre a Destinação de Resíduos em Londrina (clique aqui para acessá-la).





No documento, é possível consultar onde é correto descartar os diferentes tipos de materiais.