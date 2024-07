Nova adutora será implantada para melhorar transporte de água para região oeste de Londrina

Com recursos da ordem de R$ 27 milhões, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) iniciou a implantação de uma nova linha de adutora para melhorar o transporte de água até a região Oeste da cidade. Esta é, também, etapa essencial para que a água do Tibagi chegue em Rolândia .





Estão sendo implantados 5,6 mil metros de tubulações de grande diâmetro, chamada de AAT (Adutora de Água Tratada Sergipe). A nova linha vai interligar o reservatório localizado no centro da cidade até a zona Oeste, próximo ao viaduto da PUC. Duas frentes de trabalho estão com maquinários e pessoal nas ruas Porto Alegre e Luigi Amorese. A obra prevê ainda a construção de uma estação de bombeamento.

“Esta obra é a última etapa do projeto de duplicação do Sistema Tibagi e significa melhoria no abastecimento da região Oeste de Londrina. Temos bons reservatórios e o sistema agora será completado com esta nova adutora”, explica o gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Antonio Gil Gameiro.





Antonio afirma que a Adutora Sergipe é também essencial para levar a água do Tibagi até Rolândia. Deve ter início nos próximos dias a obra que interligará o Centro de Reservação Esperança, em Cambé, até a cidade vizinha.

A Sanepar está investindo também mais de R$ 256 milhões para ampliar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em todas as regiões de Londrina e também nos seus distritos.





MAIS ÁGUA

Entre as obras mais importantes para o abastecimento de água em Londrina está a construção de quatro novos CRs (centros de reservação) e cinco elevatórias. O investimento nestas obras é de mais de R$ 100 milhões. Estão em fase final de obra os novos CR (Centro de Reservação): Noroeste, na Avenida Saul Elkind,





Penitenciária, próximo à PEL II, e CR Leste, próximo à Av. Jamil Scaff. Também na zona Leste está sendo implantado novo reservatório na área da ETA (Estação de Tratamento de Água) Tibagi. O CR Norte, próximo ao Autódromo, recebeu novas elevatórias.

DISTRITOS





A Sanepar também está melhorando o abastecimento nos distritos de Guaravera, Irerê, Maravilha e Selva: com novos poços, reservatórios, adutoras e redes de distribuição. As obras somam cerca de R$ 7 milhões.





