Obra afeta abastecimento de água em bairros da região central de Londrina

Espetáculo 'Subterrânea: uma fábula grotesca' estreia em Londrina nesta quinta-feira

De 30 de janeiro a 1º de março de 2025, a atriz mineira, radicada em São Paulo, Juliana Birchal e sua equipe de produção fazem uma turnê no Estado do Paraná com a apresentação do solo autoral de teatro físico “Subterrânea: uma fábula grotesca”.