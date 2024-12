Obras afetam abastecimento de água em bairros da Zona Oeste de Londrina e Leste de Cambé

Neste domingo (8), a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) vai dar início a obras de melhoria no sistema distribuidor de água que atende Londrina e Cambé.





Para a execução dos serviços, será necessário interromper o abastecimento das 8h às 20h em bairros atendidos pelos centros de reservação Maria Lúcia, na região Oeste de Londrina, Esperança e Leste de Cambé.





A previsão é normalizar a distribuição de água, de maneira gradativa, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (9).





A orientação para os consumidores é evitar o desperdício, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal.

Devem ficar sem água durante este período, principalmente, os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).





A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de, pelo menos, 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Os bairros afetados serão:

Em Londrina: os jardins Imagawa, Hirata, Rosicler Maria Luiza, Nova Olinda, Maria Lucia, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Leste Oeste, Atlântico, São Francisco de Assis, Savana, São Tomás, das Américas, Império do Sol, Holanda 1 e 2, Coliseu dos Andes, Costa do Sol e Leonor, também as Moradias Cabo Frio, os parques industriais Caçique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, os conjuntos habitacionais Marajoara, Morumbi, Santiago 2 e 2a e Garça Real, a Vila Flora, os residenciais Ana Terra, Severo de Rudin Canziani, Itamaraty, Anselmo Vedoato, Santa Rita do 1 ao 6, Portal do Império e Portal dos Ramos.





Em Cambé: os jardins Maria Flora, Terra Nova, Cidade Alta, Campo Limpo, Ana Eliza, Elizabeth, União, Ecoville 2, Tropical, Santo Amaro, São Paulo, Boa Vista, Tarobá, Bela Itália e Bela Suíça, além dos parques residenciais Ana Rosa 4, Lyra, Maracanã, os residenciais Professor Otto B. da Costa, das Torres, das Américas, Campos do Conde, Moradia das Flores, as chácaras Manella, Santa Maria e Esperança, o Recanto Sumaré e o Loteamento Água da Esperança

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado e possíveis problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento de água ou força maior.







ATENDIMENTO





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou, ainda, pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br