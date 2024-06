"Ou saía do sedentarismo ou teria que entrar em remédios", afirma jornalista

Ainda durante a pandemia da Covid-19, a jornalista Rosane Barros, 60 anos, decidiu mudar a rotina e se mexer. Sedentária, com sobrepeso, dormindo e comendo mal, Barros começou a fazer caminhadas diárias no lago Igapó. E ali, no cartão postal de Londrina,