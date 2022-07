Pedalinhos do Lago Igapó II: uma boa opção para as férias

Os pedalinhos instalados no Lago Igapó II, próximo à Avenida Higienópolis, são excelentes opções de lazer para as crianças se divertirem nas férias de julho. Além dos pedalinhos, o local conta com caiaques e pranchas de stand up paddle (remo em pé). O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 18h.

O serviço iniciou em Londrina em abril deste ano e, atualmente, tem capacidade para atender 1.000 pessoas por dia. De acordo com o proprietário da empresa Encantos Náuticos Turismo e responsável pelo empreendimento, Odair Beninca, as operações iniciaram com 12 pedalinhos e, recentemente, foram inseridos mais sete, totalizando 10 caravelas (quatro lugares) e nove cisnes (dois lugares), a fim de reduzir o tempo de espera nos fins de semana e feriados. A empresa também disponibiliza quatro pranchas de

stand up paddle e oito caiaques, sendo quatro individuais e quatro duplos.





Os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria do local. Os pedalinhos custam R$ 9,00 por pessoa e para o stand up paddle e os caiaques é cobrado o valor individual de R$ 10,00. O pagamento pode ser feito em cartão, dinheiro ou Pix e as crianças abaixo de 5 anos têm acesso gratuito.





Cada passeio tem duração de 15 minutos e, em respeito às normas de segurança, é obrigatório o uso de coletes salva vidas. O local também conta com boias de sinalização que delimitam o percurso das embarcações.

De acordo com o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Bruno Ubiratan, os pedalinhos estimulam o turismo na cidade e são mais uma opção de lazer saudável para as famílias londrinenses. “Os preços são acessíveis e, além de proporcionar lazer para crianças, jovens e adultos, possibilitam vivenciar o Lago Igapó II, cartão postal de Londrina”, apontou.