Atletas de Londrina fazem campanha histórica e ganham título paranaense de atletismo

A equipe Londrina/FEL/IPEC fez mais uma campanha histórica no Campeonato Paranaense Sub-18 de atletismo, que ocorreu em Cascavel, no último fim de semana. O time londrinense foi campeão feminino, masculino e geral e teve os dois melhores atletas do certame, estabelecendo dois novos recordes do campeonato.



Na classificação geral, foram 427 pontos marcados, 267 a mais que a vice-campeã Paranavaí. Os homens somaram 210 pontos e a campanha feminina teve 217 pontos. Foram 31 medalhas conquistadas, sendo 17 ouros, 9 pratas e 5 bronzes.



Com três ouros, nos 400 metros, 200 metros e revezamento 4 x 400 metros misto, Júlia Ribeiro foi eleita a melhor atleta entre as mulheres. Ela marcou o novo recorde nos 400 metros, com a marca de 55 segundos e 35 centésios, e também integrou o quarteto do revezamento 4 x 400 metros misto ao lado de Letícia Evelyn, Ruan Miguel Souza e Gabriel Barreto, novo recordista da competição, com 3min 37seg 78c.

Campeã do heptatlo, Elisa Santana, a atleta mais completa do campeonato, também foi ouro no salto em altura.



“Estou muito feliz com mais essa conquista importante. É mais um objetivo que eu e meu técnico (Gilberto Miranda) colocamos e até aqui tem sido uma temporada especial para nós”, disse Júlia Ribeiro.



Ruan Miguel de Souza, que também fez parte do ouro e recorde no revezamento 4 x 400 metros misto, subiu ao lugar mais alto do pódio também nos 400 metros e 400 metros com barreiras, sendo eleito o melhor atleta masculino do campeonato. “Certamente um dos campeonatos mais marcantes da minha vida. Felicidade pelos resultados e por ajudar a equipe a conquistar mais um título”, destacou Ruan Miguel. Vencedor dos 100 metros e 110 metros com barreiras, Paulo Romualdo também foi destaque.



O próximo compromisso para parte dos atletas dessa categoria será o Campeonato Brasileiro, que será feito entre os dias 19 e 21 de agosto, em Bragança Paulista (SP).



O técnico Gilberto Miranda exaltou a participação de toda a equipe em mais uma campanha histórica no estadual. “Não tenho dúvidas de que nosso trabalho hoje é uma referência no estado e no Brasil, e os resultados estão acontecendo. E isso tem participação de todos, comissão técnica, atletas, parceiros e patrocinadores. Foi mais uma conquista enorme de todos”, diz.