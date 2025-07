Polícia Militar apreende cinco pés de maconha em casa na zona norte de Londrina

Os policiais do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina receberam uma denúncia anônima a respeito de um suposto plantio de maconha em uma casa na Rua José Antônio Formigoni Neto, no Lindóia, na zona norte de Londrina.





As equipes foram até o local na noite desta quarta-feira (30) e encontrarma cinco pés de maconha e nove porções da droga, totalizando 25 gramas, já fracionadas e prontas para a venda.

O responsável pela droga já foi identificado, mas não estava no local no momento da ação.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes.

