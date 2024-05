Defesa Civil de Londrina volta a receber doações para o Rio Grande do Sul

A Defesa Civil de Londrina retomou, nesta segunda-feira (13), o recebimento de doações para o Rio Grande do Sul. A recepção dos mantimentos havia sido suspensa temporariamente na última quarta-feira (8) para dar vazão a todos os materiais que haviam sido angariados em poucos dias de corrente solidário . Foram enviados para o estado gaúcho cerca de 120 toneladas de produtos. Empresas se ofereceram para transportar a carga.







“A população de Londrina e da região entendeu a dificuldade que os nossos irmãos estão vivendo. Nossos cinco pontos de arrecadação ficaram superlotados. É importante a população ter o conhecimento que o trabalho da Defesa Civil é justamente juntar os esforços e é a participação das pessoas que faz tudo funcionar, principalmente num caso como o nosso, que estamos na função de apoio”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, que também é o coordenador do órgão na cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os locais de arrecadação seguem os mesmos e até o dia 22: o Centro de Formação, localizado na rua Cristina Jorge, 450; a base norte, na avenida Saul Elkind esquina com a rua Joaquina de Oliveira Perfeito; a base operacional, na rua São Jerônimo, esquina com a avenida Jorge Casoni; o ônibus caracterizado que atua diariamente fica Calçadão; e a sede administrativa da secretaria de Defesa Social, localizada na rua Joaquim de Matos Barreto, 333.





O incentivo é para que os londrinenses colaborem com produtos mais específicos, atendendo, inclusive, uma solicitação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A demanda é por cobertores, agasalhos, e alimentos enlatados, além de itens de primeiros socorros e toalhas.

Publicidade





De acordo com Ramos, outra demanda é por voluntários para separar tudo que chegar e, posteriormente, carregar os caminhões. “Imagina a Defesa Civil em Porto Alegre tendo que receber todas as doações (sem separação) e ao mesmo tempo socorrer pessoas. Por isso, estamos enviando tudo organizado”, explicou. Os interessados podem entrar em contato pelo Instagram @DefesaSocialLondrina.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA