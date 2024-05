Motociclista morre em colisão traseira com carro em Londrina; motorista embriagado é preso

Um motociclista de 52 anos morreu em uma colisão traseira com um carro em Londrina na tarde de domingo (12). O condutor do automóvel foi flagrado no bafômetro e preso.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 14h45, no quilômetro 4 da rodovia. O Ford Fiesta e a Honda CB 250, ambos de placas de Londrina, trafegavam no sentido do entroncamento da PR-445/323 eo entroncamento da BR-369 quando o carro colidiu contra a motocicleta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor da CB, identificado como A.C.R., foi a óbito no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





O motorista do carro, E.J.B., 46 anos, não se feriu. No teste etilômetro, o resultado foi de 0,84 mg/L. Foi preso em flagrante pelos artigos 302 (Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor) e 306 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).