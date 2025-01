Praça da Bandeira, no Calçadão de Londrina, ganha novas luminárias em LED

A praça Marechal Floriano Peixoto, mais conhecida como Praça da Bandeira, no Calçadão de Londrina, ganhou na quarta-feira (15) mais nove luminárias viárias em LED. A instalação dos equipamentos na histórica praça central da cidade ocorreu durante o mutirão de serviços realizado pela Londrina Iluminação em conjunto com outras secretarias e órgãos municipais.





O diretor-presidente da Londrina Iluminação, Renan Salvador, destaca que as ações envolvendo troca de lâmpadas, manutenção e instalação de luminárias e também a limpeza visual de cabos soltos serão permanentes não apenas na área central, mas em todas as regiões da cidade, de modo a garantir conforto e segurança à população.

Os equipamentos novos não vão comprometer as características estéticas e arquitetônicas originais da praça, que é tombada, e ainda servirão para reforçar a segurança à grande quantidade de pessoas que passam pelo local diariamente. Ainda na Praça da Bandeira, as equipes da Londrina Iluminação também realizaram a troca de 15 lâmpadas avariadas e a limpeza de 18 globos luminários.





Já na Avenida Rio de Janeiro, no quarteirão onde estão situados o Teatro Zaqueu de Melo e a Biblioteca Pública Municipal, outros 18 globos foram limpos e houve a troca de uma lâmpada.





No mutirão, a Londrina Iluminação também cedeu um caminhão de apoio para que as equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pudessem fazer serviços de pintura de bancos e meio-fios e de limpeza no quadrilátero central.