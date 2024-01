Prefeitura de Londrina envia carnês de parcelamentos de débitos municipais em dívida ativa

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, está enviando, via Correios, os carnês para pagamento referentes a débitos parcelados inscritos em dívida ativa.





Os boletos são para o parcelamento de débitos com vencimento em 2024, tanto aqueles débitos ordinários, ou seja, negociados em parcelamentos normais, quanto valores do Profis 2023.





Os contribuintes recebem, anualmente, estes carnês em janeiro de cada exercício. As entregas iniciaram ontem (15) e a previsão é que o todo o lote de 15.709 carnês seja encaminhado até o começo da próxima semana.







Estes carnês contêm todos os boletos com vencimento em 2024. E os parcelamentos são referentes a débitos como IPTU, ISS e ITBI, além de taxas e multas junto a secretarias e órgãos municipais.





Do total de carnês, 8.625 são referentes a parcelamentos ordinários e 6.084 de parcelamentos do Profis 2023. Aqueles que desejarem efetuar o pagamento via Pix, por exemplo, podem obter a segunda via do documento no Portal da Prefeitura).

Segundo a secretária municipal de Fazenda, em exercício, Wanda Kono, é importante ressaltar que estes boletos não são os mesmos referentes ao IPTU 2024 vigente, também em fase de envio de carnês às residências dos contribuintes.





“Muitas pessoas acabam confundindo as duas situações, que são distintas, então sempre esclarecemos que os carnês de parcelamentos de impostos abrangem exclusivamente cobranças de débitos já inscritos em dívida ativa, além de parcelamentos do Profis do ano fiscal anterior.

Sendo assim, os boletos são dos parcelamentos vigentes, alertando que, se houver três parcelas em atraso, o parcelamento sofre cancelamento”, explicou.



O Decreto Municipal nº 51, que estabelece as normas e procedimentos para o parcelamento de débitos em dívida ativa, está disponível para acesso na edição 5.093 do Jornal Oficial do Município, publicado na segunda-feira (15).

Conforme as regras definidas por este dispositivo legal, o pagamento da primeira parcela ou da entrada do montante devido, em qualquer hipótese, se houver, deverá ser feito até o próximo dia útil, contado da data do parcelamento.





A exceção fica para aqueles termos firmados no último dia útil do mês, em que o vencimento ocorrerá no mesmo dia. Por sua vez, os vencimentos das parcelas são no último dia útil de cada mês, exceto dezembro de 2024, que tem uma data diferenciada.