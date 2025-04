Prefeitura de Londrina lança concurso “Seja você um agente civil de endemias”

Operação Pintereste mira grupo responsável por tráfico de drogas na região Operação Pintereste mira grupo responsável por tráfico de drogas na região



PREMIAÇÃO

O vídeo mais curtido receberá o prêmio de primeiro lugar e assim por diante com o segundo e o terceiro colocados. A votação terá início no dia 1º de abril, às 12h, e será encerrada em 3 de abril, às 12h. Nesse mesmo dia, no Instagram da SMS @saudelondrinaoficial, será anunciada a classificação dos três vencedores. A data de entrega dos prêmios será 4 de abril.

O primeiro colocado receberá um tablet modelo TCL tab 7 Life Wifi 7” 32GB QuadCore; o segundo lugar será premiado com um celular TCL 30 5G; e o terceiro vai ganhar um fone de ouvido Moveaudio S150. Os prêmios foram doados por empresas parceiras do Município.



Divulgação/SMS



REGRAS

O vídeo deverá ter a duração máxima de 30 segundos; a informação sobre prevenção da dengue apresentada no vídeo deve estar correta; a gravação deve ser feita com o celular na vertical; o vídeo deve ser de autoria própria, sendo o participante responsável pelo conteúdo e imagens constantes do material; o vídeo deve ser encaminhado dentro do prazo estipulado; ao encaminhar o vídeo, o candidato estará automaticamente autorizando o uso de imagem; vídeos com conteúdo ofensivo serão desclassificados; a participação de servidores públicos municipais é vedada; o não cumprimento das normas acarretará a desclassificação do concorrente.