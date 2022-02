Prefeitura deve abrir processo para apurar atraso na UBS da Vila Brasil

Quem passa pela UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Brasil, na área central de Londrina, ainda encontra o lugar fechado e a placa indicando a reforma, apesar de aparentemente estar tudo pronto. O posto de saúde deveria ter sido oficialmente entregue no dia 16, ou seja, quarta-feira da semana passada, entretanto, a prefeitura informou que a finalização não aconteceu dentro do prazo estipulado em contrato.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante fiscalização de representantes do município no início deste mês, funcionários da empresa garantiram que a entrega iria respeitar os 90 dias previstos no edital de contratação. A ordem de serviço autorizando o início da obra foi assinada em novembro do ano passado. “A empresa argumentou que o fornecedor atrasou algumas entregas de materiais”, comentou Marcelo Canhada, secretário municipal de Planejamento e que tem acompanhado a revitalização da unidade.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Moradora do bairro há cerca de duas décadas, a balconista Claudinéia Juliano relatou que a falta da UBS no bairro tem dificultado a vida da vizinhança, ainda mais as pessoas idosas. “É difícil ter que ir em um posto distante. Minha mãe, que tem 77 anos, não está indo no médico. Ela não sabe chamar carro por aplicativo. Quando era na Vila Brasil ia sozinha. Não vejo a hora de reabrirem o posto”, afirmou.





Continue lendo na Folha de Londrina.