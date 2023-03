Prefeitura prorroga prazo, e obras na UBS Fraternidade vão até o fim de abril

Cabe agora à secretaria de Gestão Pública apenas formalizar a prorrogação. A edificação do prédio foi retomada em agosto do ano passado, com previsão inicial para conclusão de quatro meses. No entanto, em janeiro já havia sido autorizado um aditivo de dois meses para incorporação, junto ao terreno da unidade, de uma quadra poliesportiva que será utilizada em atividades que deverão ser disponibilizadas à população. O valor do contrato também teve alteração desde a assinatura do vínculo e passou de R$ 1,2 milhão para R$ 1,5 milhão.

A estrutura do antigo posto de saúde foi desativada e demolida em 2014 por conta das péssimas condições. Desde então, a população que utilizava este espaço começou a ser atendida na UBS da Vila Ricardo, que fica a cerca de um quilômetro de distância. A unidade foi a primeira construída na cidade, na década de 1970.

“Faz falta o posto aqui no bairro, que fica mais perto da casa das pessoas, mais fácil para quem está doente ter atendimento. Que fique pronto logo”, comentou a aposentada Geralda Garcia.





As obras de reconstrução do posto de saúde começaram em janeiro de 2020, entretanto, foram paralisadas em dezembro do mesmo ano, o que levou o poder público municipal a romper o contrato com a primeira construtora contratada em razão de problemas para que o cronograma avançasse. A partir de 2021 a prefeitura tentou licitar quatro vezes, porém, não houve interessados.

A saída foi contratar uma nova empreiteira via dispensa de licitação, conforme previsto na Lei de Licitações, para fazer os 66% restantes da execução, como cobertura do prédio, revestimentos, esquadrias, finalização das instalações elétrica e hidráulica e alvenaria.





“Desde que retomaram os serviços a impressão que dá é que no início foi mais rápido do que essa reta final. Tomara que termine no mês que vem mesmo”, afirmou o operador de máquinas José Rodrigo Santana.





