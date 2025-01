Previsão do tempo: quinta-feira será de Sol e calor em Londrina e região

A quinta-feira (2) será de tempo estável, com Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O Sol deve predominar durante todo o dia, com temperaturas amenas ao amanhecer, podendo chegar aos 32°C durante a tarde.





A formação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Nordeste da Argentina intensificará as instabilidades nesta sexta-feira (3) , o que deve causar chuvas e tempestades em todo o Paraná.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 20°C.