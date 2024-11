Proerd forma 250 alunos de quatro escolas municipais de Londrina

Nesta quarta-feira (6), às 14h30, e quinta-feira (7), às 9h o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) vai formar 250 alunos do 5º ano de quatro escolas municipais de Londrina. O evento será reservado apenas aos familiares. Na quarta, será no auditório do Complexo Educa localizado na rua Prefeito Faria Lima, 400, já na quinta, o evento será no Teatro Marista localizado na Rua Cristiano Machado, 240.





A ação é promovida pela Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), em parceria com a PM (Policia Militar do Paraná). O programa atua prevenção ao uso de drogas e a práticas violentas dentro e fora do ambiente escolar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Neste ano, foram contempladas as escolas municipais Professor Carlos Zewe Coimbra, Professor Joaquim Pereira Mendes, Nina Gardeman e Hikoma Udihara. Desde o final de abril, os estudantes participaram de uma aula por semana, ao longo de dez semanas.





Nas aulas, são utilizadas apostilas e vídeos educacionais, que ensinam comunicação não verbal e escuta ativa, como lidar com situações de tensão e com a pressão de colegas. O material recebido pelos estudantes das nove turmas em Londrina é o mesmo utilizado em todo o Brasil.

Publicidade





Na cerimônia, será premiada, também, a melhor redação de cada turma sobre o tema “O que aprendeu no Proerd”. “A formatura encerra o ciclo das aulas em um grande evento, com a participação dos familiares. O compromisso do programa é que os alunos estejam, cada vez mais, inseridos em nossa comunidade” esclareceu a gerente de Formação Continuada da SME, Carla Cordeiro.





O curso é ministrado por policiais militares, capacitados pelo programa. Esse ano, os instrutores foram a 3º sargento Silvia e o soldado R. Mendes. “Nós, policias, temos um contato muito grande com as crianças durante as aulas. Junto com a família e a escola, formamos os três pilares do programa”, explicou Silvia.





O Proerd é promovido pela polícia militar dos estados, com apoio do governo federal e dos municípios. A iniciativa foi implementada no Brasil em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, seguindo modelo utilizado nos Estados Unidos. Em Londrina, o programa está ativo desde 2019.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.