Com falta de mão de obra qualificada, Londrina vai capacitar jovens na área da tecnologia

A Prefeitura de Londrina lançou um programa para capacitar trabalhadores, em especial jovens, na área da tecnologia da informação. Segundo o poder público municipal, a demanda atual na cidade é de mais de três mil vagas que não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. A primeira etapa do Empregatech deverá oferecer um mínimo de 125 vagas em cursos profissionalizantes.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Uma organização da sociedade civil será contatada para executar o programa e também selecionar o público-alvo, formado por jovens de 17 a 25 anos com ensino médio completo ou cursando o último ano do ensino médio. A oficialização da iniciativa foi durante uma cerimônia no prédio do Executivo nesta sexta-feira (11). O edital de chamamento que vai definir a organização foi publicado em diário oficial e o investimento será de R$ 200 mil.



Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Procon orienta sobre uso obrigatório do código 0303





Ganha a licitação que ofertar mais vagas de cursos além do mínimo estipulado e da contrapartida. A capacitação terá cerca de seis meses de duração e a expectativa do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) é finalizar o edital entre o final de abril e começo de maio. Entre os cursos que deverão ser disponibilizados gratuitamente estão computação básica, back-end, front-end e inglês.







“Foi feito um amplo estudo com a participação das entidades, instituições da área de tecnologia da informação e com as empresas que têm as vagas de emprego em aberto para entendermos o que precisavam, do funcionário com qual qualificação buscavam e isso que vai ser ofertado no curso”, destacou o prefeito Marcelo Belinati.



Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.