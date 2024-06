Quermesse junina do santuário de Londrina terá dois fins de semana, missa sertaneja e parque de diversões

A tradicional e aguardada Quermesse Junina do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Londrina será entre os dias 29 e 30 de junho e 6 e 7 de julho na Vila Nova. A atração esse ano acontece em dois dias e uma das novidades será um parque de diversões, que será instalado na praça em frente ao santuário. Além dos brinquedos, haverá barraquinhas gastronômicas, tômbola e missa em ritmo sertanejo. Os ingressos antecipados já estão à venda.





“Este é um dos momentos mais aguardados pela comunidade e pelas pessoas que vêm nos visitar de outras paróquias e cidades. Aqui a gente mantém viva a tradição que se iniciou na Vila Nova de realizar os festejos juninos, reunindo as pessoas em torno da oração e da convivência”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

No sábado (29), às 18h30, haverá uma missa em ritmo sertanejo, celebrada pelo padre Ademar Lorrenzzetti. Na ocasião, estão convidadas todas as entidades e organizações da sociedade civil que trabalham com o agro. No domingo (30), às 16h, a missa também será em ritmo sertanejo, celebrada pelo padre Rodolfo Trisltz, com a peregrinação do homem do campo.





Já o parque de diversões terá abertura no dia 28. Entre os brinquedos, estão confirmados surf, barca pirata, roda gigante, tromba-tromba e outros voltados a crianças menores, como cama elástica e centopeia, pescaria com brindes, entre outros. Os ingressos antecipados do parque já estão sendo vendidos na secretaria do Santuário e com os agentes de pastorais da comunidade e custam R$ 5 até a sexta-feira (28), após essa data os ingressos passam a custar R$ 10.

Ainda durante a Quermesse, a comunidade poderá degustar diversas opções gastronômicas, que vão desde pasteis e outros salgados, água, refrigerante, sucos e até sorvetes.





SANTUÁRIO





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1952, se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.