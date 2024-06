Catedral promove Festa do Padroeiro de Londrina nesta sexta-feira e no sábado

A tradicional Festa do Padroeiro da cidade de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus, será realizada na sexta-feira (7) e no sábado (8). A expectativa é de que 30 mil pessoas passem pela Catedral ao longo dos dois dias.





Ao longo do feriado municipal, na sexta-feira, serão celebradas quatro Santas Missas: às 7h30, 10h30, 15h e 18h. No sábado, duas Santas Missas estão previstas: às 15h e 18h.

ATRAÇÕES GASTRONÔMICA E CULTURAL





Para esse ano, uma novidade: a festa acontece no subsolo da Catedral e do lado externo da Igreja com barracas de comidas típicas. Também será montado um grande palco por onde vão passar grandes nomes e um show de prêmios.





“A festa tem tomado uma proporção grandiosa. E esse ano comemoramos os 90 anos de história da Catedral e da Arquidiocese – enfatiza o padre Joel Medeiros, pároco da Catedral.





