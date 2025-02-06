Pesquisar

Quinta-feira será de tempo instável e chuvas em Londrina e região

Redação Bonde
06 fev 2025 às 10:30

Vinicius Guerra - Estagiário*
Londrina deve ter uma quinta-feira (6) com tempo instável e chance de chuvas durante a tarde, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

A instabilidade persiste em toda a região do Município, com possibilidade de chuvas isoladas, e aumento da chance de tempestades que poderão ser acompanhadas de intensa atividade elétrica e fortes rajadas de vento.

Na sexta-feira (7), o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuva a qualquer momento com risco de tempestades. Apesar da chuva, as temperaturas devem aumentar e chegar aos 28 °C.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 21 °C e a máxima pode chegar aos 24 °C.

Imagem
Previsão do tempo meteorologia Simepar chuva Londrina
