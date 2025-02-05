CastraMóvel atenderá no jardim Santa Mônica em Londrina de 10 a 21 de fevereiro

O CastraMóvel estará no jardim Santa Mônica em Londrina entre os dias 10 e 21 de fevereiro. Neste período, os atendimentos serão das 7h30 às 16h, na sede da Associação Santa Mônica, localizada na rua Ângelo Vicentini, 400. Para ser atendido pelo programa, é necessário que o responsável ter mais de 18 anos e residir em Londrina, além de fazer cadastro no formulário online.

Para a ação no Santa Mônica, serão priorizados os animais residentes em bairros próximos, mas moradores de outras regiões também poderão se cadastrar. No dia da castração, será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência com CEP e comprovante de renda.





Os animais atendidos pelo programa devem ser cães ou gatos, com idade entre 6 meses e 8 anos, estando em boas condições de saúde para fazer o procedimento. Antes da castração, o animal passa por uma avaliação com um médico veterinário, investigando suas condições clínicas para garantir a segurança do procedimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o processo de castração, é também inserido um microchip no animal, possibilitando a identificação permanente, além de auxiliar no controle populacional e na promoção da guarda responsável.





“Após a inscrição, a equipe do CastraMóvel entrará em contato com o tutor ou protetor para fornecer as orientações necessárias sobre a documentação e os cuidados pré-operatórios. Após a castração e a microchipagem, os responsáveis pelo animal receberão gratuitamente a medicação pós-operatória, além de todas as orientações para os cuidados necessários após o procedimento”, explicou o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas.





Após o dia 21 de fevereiro, o programa deve se deslocar para a região sul de Londrina. Mais informações estão disponíveis nos telefones (43) 3372-9453 e (43) 3372-9454.



