CastraMóvel atenderá no jardim Santa Mônica em Londrina de 10 a 21 de fevereiro

O CastraMóvel estará no jardim Santa Mônica em Londrina entre os dias 10 e 21 de fevereiro. Neste período, os atendimentos serão das 7h30 às 16h, na sede da Associação Santa Mônica, localizada na rua Ângelo Vicentini, 400. Para ser atendido pelo programa, é necessário que o responsável ter mais de 18 anos e residir em Londrina, além de fazer cadastro no formulário online.
Os animais atendidos pelo programa devem ser cães ou gatos, com idade entre 6 meses e 8 anos, estando em boas condições de saúde para fazer o procedimento. Antes da castração, o animal passa por uma avaliação com um médico veterinário, investigando suas condições clínicas para garantir a segurança do procedimento.
Durante o processo de castração, é também inserido um microchip no animal, possibilitando a identificação permanente, além de auxiliar no controle populacional e na promoção da guarda responsável.
“Após a inscrição, a equipe do CastraMóvel entrará em contato com o tutor ou protetor para fornecer as orientações necessárias sobre a documentação e os cuidados pré-operatórios. Após a castração e a microchipagem, os responsáveis pelo animal receberão gratuitamente a medicação pós-operatória, além de todas as orientações para os cuidados necessários após o procedimento”, explicou o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas.
Após o dia 21 de fevereiro, o programa deve se deslocar para a região sul de Londrina. Mais informações estão disponíveis nos telefones (43) 3372-9453 e (43) 3372-9454.