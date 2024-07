Resolução estabelece regras e cronograma para suprimir uso de plástico na UEL

Aprovado em maio pelo CA (Conselho de Administração) a UEL (Universidade Estadual de Londrina) coloca em pratica a nova resulução que estabelece regras e um cronograma para suprimir o uso e a compra de produtos plásticos, como copos e garrafas descartáveis de uso único, no Campus Universitário, órgãos de apoio e nas demais instâncias administrativas.





A Resolução CA 024/2024 é consequência de um relatório elaborado por um Grupo de Trabalho, instituído em 2022 e que avaliou as condições para abolir recipientes plásticos de uso único pela comunidade interna.

Na prática, a Resolução pretende criar uma cultura, com foco na sustentabilidade, em cumprimento ao Estatuto da UEL e à Constituição Federal, no Artigo 225, que aponta a necessidade de proteção ambiental frente ao impacto causado pelo plástico de uso único.





A destinação correta dos resíduos se configura como um dos principais debates da humanidade. O plástico pode levar mais de 400 anos para se decompor e traz impactos ambientais graves. São considerados plásticos de uso único copos, talheres e pratos, canudos e mexedores descartáveis.

Para a reitora da UEL, Marta Favaro, a adoção das regras e do cronograma para suprimir o uso de produtos plásticos de uso único fortalecem as práticas já adotadas por vários membros da comunidade interna, que, espontaneamente, aderiram a utilização de materiais recicláveis, como copos, canecas e louças.





Favaro explica que a nova regra vem ao encontro de centenas de estudos sobre conservação ambiental e que cabe às Instituições de Ensino Superior darem exemplo de sustentabilidade, considerando que o plástico descartável representa um grave problema social.

“Esperamos que toda a comunidade interna colabore adotando hábitos condizentes, que possam inclusive incentivar outras instituições a seguirem na mesma linha, considerando que a Universidade reúne milhares de pessoas e suas ações provocam impacto na sociedade”, afirma Marta.





Segundo o professor Sérgio Carlos de Carvalho, pró-reitor de Planejamento (Proplan), a adesão da universidade a esta exigência busca avançar as práticas de respeito ambiental já adotadas pela comunidade interna.

Nesse mês de junho, a UEL foi apontada como uma das IES (Instituições de Ensino Superior) brasileiras mais comprometidas com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tendo ganhado destaque em diversos quesitos avaliados no ranking The Impact 2024. A Universidade foi eleita a segunda do país, junto a outras seis instituições, na implementação de ações sustentáveis.





O ranking avaliou o grau de envolvimento de mais de 2,1 mil universidades de 125 países com iniciativas de impacto social e suas contribuições por meio de projetos e pesquisas às áreas e temas da Agenda 2030, da ONU (Organização das Nações Unidas).

“Com essa nova Resolução vamos avançar e, ainda mais, com planejamento de uma política ambiental como norte para a Instituição”, avalia o Pró-reitor. Segundo ele, os estudantes já demonstram essa consciência, fruto do hábito, adquirido no Ensino Médio, em que os alunos são orientados a portar garrafas e copos para o consumo de líquidos.





Um exemplo dessa prática ocorre no Restaurante Universitário (RU), onde há mais de 10 anos é vedado o uso de copos e garrafas plásticas. O consumo de água e suco durante as refeições deve ser feito pelos usuários com canecas pessoais.

