Rodoviária de Londrina espera movimento de passageiros 25% maior durante o feriado

Cerca de 31.300 pessoas são esperadas no TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) entre esta sexta-feira (12) e a próxima terça-feira (16). A expectativa de movimento, divulgada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que administra o espaço, corresponde a um acréscimo de 25% sobre a média diária de viajantes observada em outubro.

A intensificação se deve ao feriado da Proclamação da República, celebrado na segunda-feira (15). No mês passado, aproximadamente 5.022 passageiros circularam diariamente pela rodoviária, nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.

Segundo informações das operadoras de transporte, pelo menos 200 ônibus extras serão utilizados para suprir o aumento da demanda. Ainda de acordo com as concessionárias, os veículos sairão de Londrina com destino, principalmente, à capital paulista, Franca, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e Foz do Iguaçu, além de municípios do litoral catarinense.





A previsão da superintendência do TRL é que os períodos de pico nos movimentos de embarque sejam registrados nesta sexta e na segunda-feira. Já os desembarques devem ocorrer com mais intensidade no sábado (13) e na terça (16), no retorno do feriado prolongado.





Nesses dias de fluxo intenso, a segurança na rodoviária deve ser reforçada pela GM (Guarda Municipal), enquanto a organização do trânsito – nas vias internas e adjacências do local – ficará a cargo dos agentes da CMTU.

Para evitar a disseminação do coronavírus durante as viagens, o uso de máscaras é obrigatório tanto nas dependências do saguão quanto no interior dos coletivos. Recomenda-se também o distanciamento entre os passageiros e a utilização de álcool em gel.





Outras orientações, a fim de evitar transtornos, são a identificação de bagagens; a chegada com antecedência aos portões de embarque; e a apresentação de documento pessoal com foto, quando da entrada nos ônibus.





Vale lembrar que crianças e adolescentes, abaixo dos 16 anos, só podem viajar desacompanhados dos responsáveis com expressa autorização judicial, expedida em cartório.





Mais informações sobre os procedimentos necessários a uma viagem tranquila, bem como quanto aos itinerários das empresas que operam no TRL, podem ser obtidas no site www.trl.com.br ou pelo telefone (43) 3372-1800.