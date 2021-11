Veja como funcionarão os serviços municipais de Londrina durante o feriado de 15 de novembro

Por conta do feriado nacional da Proclamação da República, celebrado na próxima segunda-feira, 15 de novembro, a sede administrativa da Prefeitura de Londrina não terá expediente neste dia. Da mesma forma, não irão abrir as secretarias e órgãos municipais que funcionam em sedes próprias.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Assim, os atendimentos serão retomados normalmente na próxima terça-feira (16). As exceções são os serviços de áreas consideradas essenciais, como saúde e segurança, que continuarão operando todos os dias, sem sofrer alterações.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A suspensão dos atendimentos na segunda (15) vale para órgãos como Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina); Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina); e Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), entre outros.





Por sua vez, os órgãos que prestam as atividades essenciais deverão escalar os servidores de acordo com a demanda, para que não ocorra a descontinuidade dos atendimentos e a qualidade do serviço não seja comprometida.





Saúde – Terão funcionamento normal, durante todo o final de semana, inclusive no feriado do dia 15, os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), bem como do Jardim Leonor (24 horas), além da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste).

Continua depois da publicidade





Também continuarão funcionando, sem interrupção, o plantão do Caps III, o PAI (Pronto Atendimento Infantil), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência).





No dia do feriado, ficarão fechadas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – inclusive aquelas mobilizadas com foco nos atendimentos de sintomas respiratórios –, além do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Caps (Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial) I e o Caps AD. O funcionamento retorna na terça-feira (16).





As exceções serão as UBSs que estão realizando, exclusivamente, a vacinação contra Covid-19. No sábado (13), todas as sete unidades que atualmente oferecem o serviço vão operar normalmente, das 7h às 19h.

São elas: o CCI (Centro de Imunização) da Zona Norte e as UBSs do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco, Ernani Moura Lima e Casoni.





No domingo (14), nenhuma unidade realizará vacinação contra Covid-19. Já no feriado de segunda-feira (15), haverá atendimento no CCI Norte, UBS Ouro Branco e UBS Eldorado.





Em qualquer dia de funcionamento, serão vacinadas apenas as pessoas que estiverem com o agendamento feito pelo sistema on-line da Prefeitura.





Educação – Na rede municipal de ensino de Londrina, todas as unidades escolares estarão fechadas no dia 15 de novembro e, portanto, não haverá aulas nas escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.





As atividades serão retomadas, regularmente, na terça-feira (16), com a realização das aulas no modelo atual em vigência, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.





Defesa Social – Durante todo o final de semana e período do feriado, a GML (Guarda Municipal de Londrina) continuará operando normalmente, 24 horas por dia. Haverá trabalho de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.





Além disso, prosseguem igualmente o serviço de videomonitoramento da GML e as ações de fiscalizações de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).





Acesf – O órgão não terá atendimentos administrativos em sua sede durante este final de semana e feriado. A retomada das atividades será na terça (16). No entanto, os atendimentos funerários continuam funcionando normalmente, 24h, todos os dias da semana, inclusive no feriado. Informações gerais sobre os serviços da Acesf podem ser obtidas pelo site https://acesf.londrina.pr.gov.br/.





Como forma de reduzir os riscos de contágio e transmissão de Covid-19, a Acesf orienta para que apenas um representante familiar compareça até a sede da autarquia para realizar os devidos encaminhamentos.





Fazenda – No período do feriado, não haverá atendimentos na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. O funcionamento retorna juntamente com a reabertura da sede da Prefeitura, na terça (16).





No entanto, o sistema on-line segue disponível ao público para agendamento de horários e demandas diversas, incluindo a adesão ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) e outros débitos e taxas municipais.





A página geral da Secretaria Municipal de Fazenda pode ser acessada clicando aqui.





Trabalho, Emprego e Renda – A Sine (Agência do Trabalhador) e demais serviços realizados nesta sede estarão suspensos no dia 15 de outubro. Mesmo assim, uma série de serviços continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.





Agricultura – O Restaurante Popular, localizado na Rua Professor João Cândido, 14, Centro, estará fechado na próxima segunda-feira (15). O espaço será reaberto no dia seguinte, no horário regular de funcionamento diário, que é das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira.





Cohab – Também estará fechada a sede da Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina), que volta a atender o público na quarta-feira (13). Durante o feriado, é possível encaminhar mensagens para o órgão por meio do formulário eletrônico (clique aqui).





Ambiente – A sede da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) não funcionará no dia 11 de outubro, e serão realizados apenas serviços operacionais. E, por conta da pandemia, o Parque Municipal Arthur Thomas também continua fechado para o público.





CMTU – Na próxima segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão fechados. O expediente regular será retomado na terça (16), a partir das 8h. O mesmo ocorre com o TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), onde somente as equipes operacionais atuarão normalmente.





O transporte coletivo adotará as tabelas de horário referentes a domingos e feriados, enquanto as atividades de monitoramento e fiscalização do trânsito serão realizadas em escala reduzida, em regime de plantão.





Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, permanecerão fechados para o recebimento de resíduos. A reabertura dos portões será no dia seguinte, das 8h às 17h.





As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento normal nos lugares onde já são organizadas às segundas-feiras.





Os serviços de remoção de entulhos, varrição, desobstrução de bueiros, capina e roçagem do mato, entre outros, serão suspensos no feriado e voltarão a ser desenvolvidos na terça-feira.





A coleta do lixo, que inclui a retirada do rejeito e dos materiais orgânicos, será realizada sem alterações. Por outro lado, o recolhimento dos recicláveis ocorrerá de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa de catadores.





Cooperoeste e Cooper Região adiantarão a coleta para sexta-feira (12), e a Cooper Refum irá atuar no feriado mesmo. Já os trabalhadores da Coopernorth, Coocepeve, Cooper Mudança e Ecorecin compensarão o dia parado na terça-feira.





Para saber a cooperativa responsável por cada bairro do município, o morador pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, clicar na opção “Mapa da Coleta Seletiva” e, em seguida, digitar o endereço a ser pesquisado.