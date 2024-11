Roupeiro Santa Rita promove jantar beneficente nesta sexta em Londrina

O Roupeiro Santa Rita vai promover um jantar beneficente nesta sexta-feira (8), às 19h30, no Salão Paroquial da Catedral de Londrina. Mais informações sobre o evento pelo fone 43 - 3324-5255 ou whats 99991-2368. Pastoral social da Catedral Metropolitana de Londrina, o Roupeiro assiste gestantes carentes, preparando o primeiro enxoval para os seus bebês. Semanalmente são beneficiadas de 12 a 15 mulheres.





De acordo com informações da coordenação da pastoral, cada kit é composto por 10 trocas de roupas, 1 cobertor, 1 cueiro, 1 toalha de banho, 30 fraldas descartáveis, meias, sapatinhos, 3 paninhos de boca, além de outros itens que são doados ao Roupeiro, como banheiras, carrinhos, berços, trocadores, brinquedos e lençóis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A entrega é realizada todas as sextas-feiras, na Catedral. São beneficiadas as gestantes que estiverem na 30ª semana de gestação ou mais adiantada, que sejam atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e preencham outros critérios capazes de atestar necessidade de ajuda. É necessário agendamento prévio pelo fone 43-99133-6866.





"Na intenção de construir uma rede de solidariedade entre as próprias mães assistidas criamos um programa de troca de roupinhas. As gestantes são orientadas a cuidar das roupas pequenas que compõem o kit, e quando não servirem mais aos seus bebês, voltarem ao Roupeiro para trocarem por roupas maiores", detalha a coordenação.

Publicidade





VOLUNTÁRIAS





Todos os itens são doados ou comprados com o dinheiro que recebido em doação. As voluntárias também organizam rifas, campanhas solidárias e promoções, como o jantar marcado para sexta-feira.





As voluntárias se dividem em grupos e se reúnem às terças-feiras para montar as sacolas e às quartas para separar as doações recebidas, levar as roupinhas para lavar, costurar, entre outras funções. Há também as costureiras voluntárias, que confeccionam panos de boca, mantas, lençóis e fronhas, entre outros itens. Também fazem parte do grupo psicólogas, nutricionista, doulas e o Núcleo de Prática Jurídica da PUC (Pontifícia Universidade Católica).





SERVIÇO - Quem quiser fazer doações para o Roupeiro pode entrar em contato pelo telefone, Instagram ou entregar sua doação diretamente na Secretaria da Catedral (Tv. Padre Eugênio Herter, 33). Voluntárias também podem buscar as doações. (Com informações da Roupeiro Santa Rita)