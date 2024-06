Sala Digital do Empreendedor é reformulada para facilitar e agilizar navegação

A Sala Digital do empreendedor em Londrina ganhou um novo layout e um ambiente que vai permitir conhecer melhor os MEIs (Microempreendedores Individuais) da cidade.





O projeto foi desenvolvido pela DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) da SMPOT (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia) da Prefeitura de Londrina. A estrutura permite uma navegação rápida e intuitiva e os atendentes da Sala do Empreendedor estarão disponíveis para acompanhar os usuários que precisarem de ajuda nos primeiros acessos.



Com o novo Portal, os MEIs deverão, no primeiro acesso, se cadastrar e gerar uma senha. Com esse login, ele será direcionado para todos os serviços que a Sala oferece e, a partir do registro, a Sala do Empreendedor poderá acompanhar quais as principais demandas dos empreendedores da cidade e realizar ações personalizadas embasadas nesses dados.





“Com esse novo Portal, teremos ainda mais dados para tomar as melhores decisões para os nosso MEIs. A partir do login, saberemos exatamente os serviços mais utilizados no canal virtual e, com isso, escolher com embasamento, por exemplo, quais palestras oferecer, qual tipo de consultoria devemos trazer junto com o Sebrae, que foi um incentivador da Sala Digital, e assim por diante”, destacou o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos





A Sala Digital reúne todos os serviços da Sala do Empreendedor, com informações sobre o dia a dia do MEI, capacitações oferecidas em Londrina, parceiros de serviço da Sala, entre outros. Também estão disponíveis links que direcionam os MEIs para portais de outras instâncias, como da emissão de nota fiscal eletrônica e do cartão de CNPJ e fica disponível 24h por dia.