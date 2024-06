Tradições das festas juninas enriquecem estudos na rede municipal de Londrina

É tempo de festas juninas. Santo Antônio, São João e São Pedro são datas do calendário que animam as pessoas. O regionalismo presente nas festividades do período, o clima descontraído e a oportunidade de todos confraternizarem são motivos que tornam o mês especial.





As paróquias, clubes, igrejas se enfeitam e preparam seus espaços para atrair o público já frequentador para a sua festa típica com música, comida e brincadeiras inspiradas no universo caipira.

As escolas, por sua vez, não ficam de fora e a cada ano, renovam as tradições e inovam também com atividades que agregam as famílias e enaltecem a cultura do campo, seus valores, hábitos e riquezas. O uniforme fica de lado e a criatividade ganha espaço na hora de compor o traje à moda caipira.





Sem perder de vista o cunho pedagógico, as atividades promovidas nas diferentes disciplinas visam dar ao aluno a compreensão sobre a tradição das festas, suas origens e o valor que possuem culturalmente.

CHAPÉU DE PALHA





Conhecer as manifestações culturais do nosso país, suas raízes e formas de desdobramento na convivência social e no imaginário popular são aprendizados de grande valia.

Além disso, a Lei Federal nº 14.555, de abril de 2023, estabelece que os festejos como manifestação cultural brasileira e compõem o currículo obrigatório dos anos iniciais do Ensino Fundamental.





