Na zona rural, Parada do Limoeiro promove festa junina neste sábado

A tradicional feira de produtores locais, Parada do Limoeiro, realiza neste sábado (15), uma grande festa junina, com fogueira, quadrilha, muita comida da roça e o clima bucólico da zona rural de Londrina.





O evento terá apresentação musical do cantor sertanejo Isaac Marrudo, que estará acompanhado de seu pai João Cordeiro. Violeiros por excelência, o repertório tem modão de viola, sertanejo raíz e também com músicas autorais da dupla.

A programação da festa também prevê a tradicional dança de quadrilha junina e a diversão da criançada fica por conta da equipe do Tio Paulão, tradicional animador de festas, que estará presente com brinquedos infantis, com destaque para o touro mecânico.





Tudo isso regado à muita comida e bebida típica. Durante a festa também ocorrerá uma feira com produtos artesanais, com expositores da própria Parada do Limoeiro e alguns convidados.





A festa está programada para começar às 15 horas de sábado 15 de junho e vai até as 21 horas. A Parada do Limoeiro está localizada no KM 7 da Estrada do Limoeiro, em frente à Capela Santo Antônio.





