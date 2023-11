Sala do Empreendedor de Londrina começa a atender por ordem de chegada

A Sala do Empreendedor de Londrina está com uma novidade. A partir desta semana, os atendimentos aos MEIs (Microempreendedores Individuais) passam a ser por ordem de chegada e não mais com horário agendado.





A Sala do Empreendedor fica na rua Pernambuco, 162 e serão atendidos os MEIs que chegarem entre 8h e 13h.



A mudança na dinâmica de atendimento atende ao pedido dos empreendedores e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e tem o objetivo de ampliar o volume de atendimento da Sala.





Os servidores atenderão até as 14h, mas é preciso respeitar o limite de chegada até as 13h para que os serviços sejam prestados com qualidade.

Todos os serviços da Sala do Empreendedor também continuam disponíveis pela internet, na Sala Digital. Pela página, é possível acessar o portal de emissão de notas fiscais, conferir as capacitações, emitir suas declarações e cartão CNPJ, solicitar o acesso ao aplicativo de gestão contábil para prestadores de serviço e requerer uma análise de crédito para o empreendimento, por exemplo.