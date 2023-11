Pastoral Social promove bazar solidário na Catedral de Londrina nesta sexta e sábado

A Pastoral Social da Catedral de Londrina irá realizar nesta sexta-feira (3) e sábado (4 ) um bazar solidário para a manutenção das despesas das obras sociais que pratica diariamente e durante todo o ano.





Planejado há meses, o conjunto de peças reunido para apresentar ao público é fruto de doações da comunidade paroquial, bem como dos amigos daqueles que já frequentam as missas e atuam em ações voluntárias.



O público que visitar o salão paroquial poderá adquirir artigos novos, com a etiqueta e também verdadeiras relíquias - louças, brinquedos da década de 1980 e adornos para diferentes ambientes da casa ou escritório.





Além dos desapegos, há volumes de roupas novas de pessoas que viram no bazar uma oportunidade de apoiar e fazer a diferença.

Em 19 de novembro, em que há uma reflexão sobre a pobreza, celebra-se o Dia Mundial do Pobres e a Pastoral Social da Catedral tem uma atuação expressiva e que requer aporte financeiro.





Entre as voluntárias que se dedicam à organização do evento está Maria Isabel Dias. Entre uma mala e outra que abre e observa atentamente as condições das peças de roupa para a venda, renova o seu sentimento de gratidão em poder ajudar o próximo doando o seu tempo e o seu trabalho.

O voluntariado é herança de sua mãe e, durante a semana, Dias dedica quatro deles para a atenção dos que mais necessitam.





Assim como Maria Isabel Dias, a voluntária Vilma Carreri não faz questão de aparecer , mas fala sobre o bazar solidário. "Vemos que muitas roupas estavam ocupando espaços e agora poderão ser compradas por um valor muito acessível e por uma causa nobre", alegre-se.

MODA CIRCULAR E SOUVENIRS





As roupas masculinas também compõem o bazar. Camisas, calças, gravatas, bermudas e calçados estão nas araras do espaço. Como se trata de um bazar e fruto de doações, as peças são únicas e não há grade de numeração.





Marcas de desejo do universo masculino integram o mix e, graças aos valores praticados e ao estado de conservação, prometem voltar a circular com estilo.





