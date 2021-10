Santuário de Londrina abre mais 100 vagas em cada missa no dia 12, Festa da Padroeira

Diante dos últimos decretos – tanto o do governo estadual quanto o da Arquidiocese de Londrina –, divulgados na última quinta-feira, 7, a organização da Festa da Padroeira, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, decidiu abrir mais 100 vagas em cada uma das celebrações do dia 12 de outubro. As missas da parte da manhã já estavam com vagas esgotadas. E, agora, poderão abrigar mais fieis, respeitando e obedecendo aos limites estabelecidos.

A resolução nº 927/2021 da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) libera a participação de até 70% da capacidade do templo religioso, o que foi confirmado e acatado pela Arquidiocese de Londrina. Dessa forma, o Santuário irá receber até 600 pessoas por celebração no Dia da Padroeira, apesar de a capacidade total ser de até 3 mil pessoas por celebração. “Mesmo com os agendamentos e limites estabelecidos pelo próprio Santuário, nós temos uma folga na capacidade e, por segurança, vamos permitir até 50% do público”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

De acordo com ele, manter a capacidade em torno da metade das pessoas é uma forma de garantir a prevenção e evitar quaisquer tipos de aglomerações. Além disso, estão mantidas outras medidas de prevenção, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social de 1 metro, álcool em gel e aferição de pressão na entrada das missas. Pelos decretos, pessoas que moram na mesma residência podem sentar-se juntas.





As pessoas que participarem da missa das 19h, celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz, poderão permanecer no local e acompanhar, via transmissão dentro da igreja, a Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será realizada no Espaço Mariano. A coroação também será transmitida online pelas redes sociais do Santuário. Na ocasião, será lançado o vídeo institucional e será realizada uma homenagem às pessoas vítimas da Covid-19.

Programação do Dia da Padroeira (12 de Outubro):

5h – Padre Paulo Rorato

7h – Padre José Onero

9h – Dom Manoel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio

11h – Padre Romão Martins

12h – Batismo de 9 crianças no Espaço Mariano

13h – Padre Valdomiro Rodrigues

15h – Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina (transmissão pela Rádio Alvorada e TV Evangelizar)

17h – Padre Marcelo Cruz (transmissão pela Rádio Paiquere 91,7 e Bênção das Crianças)

18h – Padre Cláudio Marinoni

19h – Dom Geremias Steinmetz (troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida)

20h30 – Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida





Link para inscrições das missas: https://web.desenvol.com.br:8021/ageeventos/?PRI=KNMC&SEC=35&TER=0&fbclid=IwAR2_gzdFF5OTjLOW94-hd3GvedgAQaMrde_9Cw3QV_-VVWMMdZcq0d9YHR8





Link para transmissões das missas: https://www.youtube.com/channel/UCyi0_fzm1I98Tn5dS5Whj_g