Londrina alerta população para fake news sobre contratação para creche

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), alerta a população sobre uma fake news que está circulando em sites de compra e redes sociais de Londrina. A Prefeitura não está contratando auxiliar de creche, com ou sem experiência, como está sendo dito em anúncios postados desde à noite de quint-feira (7).

Segundo a secretária de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, é mentiroso o anúncio que diz “Estamos procurando pessoas interessadas pra trabalhar em Londrina. Cadastre-se pelo link: https://linktr.ee/SeletivoPrefeitura pagamos: 550 semanais. Contratamos com ou sem experiência. Você é forte, você é capaz, você pode. #londrina #VENDO”.

A Prefeitura de Londrina não tem esse cargo em seu quadro de profissionais e nunca divulga as contratações em sites de compras ou similares. Além disso, as contratações de profissionais da educação, para atuar na rede pública municipal, são feitas por meio de concursos públicos e testes seletivos.





Todos os certames públicos são divulgados por meio de editais, divulgados apenas nos meios de comunicação oficiais, como site da Prefeitura de Londrina (www.londrina.pr.gov.br) e mesmo as publicações feitas nas redes sociais das secretarias municipais levam à página oficial da Prefeitura.

“Em um momento tão crítico e delicado como o atual, no qual as pessoas procuram emprego e uma forma de sobreviver e pagar suas contas, ainda surgem pessoas que se utilizam de maldade para aplicar golpes e se valer de pontos fracos das outras pessoas, que é a necessidade. Por isso, pedimos para que todos se atentem às divulgações que a Prefeitura faz na página oficial dela e não em sites de compras, por exemplo”, ressaltou Bellusci.





A secretária de Recursos Humanos também faz um apelo para que as pessoas e os meios de comunicação ajudem a divulgar as informações corretas. “Desde ontem, quando vimos a primeira publicação dessa fake news, estamos informando a população sobre o caso e pedimos que as pessoas e os meios de comunicação também nos ajudem, para que ninguém seja enganado ou caia em algum golpe”, pediu.





As pessoas que quiserem conferir as fontes oficiais da Prefeitura podem acessar o site www.londrina.pr.gov.br, a página no Instagram (@prefalondrina), e a página no Facebook (https://pt-br.facebook.com/prefeituradelondrina/). Na página da Secretaria Municipal de Recursos Humanos no Instagram (https://www.instagram.com/rh.londrina/) também é possível acessar as principais notícias da Prefeitura relacionadas às contratações.