Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina promove Noite Festiva com R$ 17 mil em prêmios

No dia 22 de março, a partir das 20h, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina faráa Noite Festiva com show de prêmios, com um total de R$ 17 mil em prêmios. Além do evento, haverá praça de alimentação, com água, suco e refrigerante, salgados e pastéis.





Serão cinco rodadas, com prêmios em dinheiro em cada uma delas, na sequência: R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil e R$ 7 mil na última rodada. E prêmios menores no terno e na cinquina e a tradicional roleta entre as rodadas, que distribui cestas com alimentos aos sorteados. Os convites custam R$ 50 e podem ser comprados na secretaria paroquial, no fim das missas e com os agentes de pastorais.





“A Noite Festiva do Santuário já é tradicional e é a primeira realizada em toda a nossa Arquidiocese. Por isso, divulgamos cedo para que as pessoas possam se organizar e participar. A cada ano, recebemos mais público e, também, conseguimos ofertar prêmios maiores”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





O padre Rodolfo garante que todos conseguirão ouvir a narração do show de prêmios de onde estiverem. “Nós instalamos tendas, sistema de som e contamos com a ajuda de voluntários, dos jovens de nossa comunidade, que comunicam a equipe organizadora quando alguém, mesmo estando em uma mesa na praça, completa a cartela. Por isso, apesar de abrirmos cedo os portões, estamos preparados para acomodar todas as pessoas e temos uma organização para atender a todos", ressalta sacerdote.





SANTUÁRIO





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina.