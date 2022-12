Secretaria da Mulher promove oficina de maquiagem para festas

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) abriu inscrições para o workshop gratuito de Maquiagem para Festas de Fim de Ano, que acontecerá na quinta-feira (8), às 14h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na Rua Valparaíso, 189, no Parque Guanabara.





Leia também: Londrina sedia quinta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres.

Publicidade

Publicidade





Podem participar mulheres a partir de 18 anos, mediante inscrição pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. O curso será ministrado pela maquiadora profissional e voluntária do COM, Gabriela Oliveira. Foram abertas 10 vagas e não é necessário levar maquiagem para participar, pois os materiais serão ofertados pela própria maquiadora.





Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, além de capacitar e oportunizar o aprendizado de novas práticas e conhecimentos, a oficina também visa promover o bem-estar e elevar a autoestima das participantes. “É uma forma de reforçar que é importante manter cuidados com a pele e de estimular uma vida saudável entre elas”, disse.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, destacou que a iniciativa faz parte das ações de bem-estar ofertadas pelo COM. “Este workshop é importante para elevar a autoestima das mulheres, contribuindo para que elas se sintam bem”, disse.





De acordo com a maquiadora Gabriela Oliveira, no workshop de automaquiagem as alunas vão aprender uma técnica fácil para arrasarem nas festas de final de ano. “Irei ensinar a preparação de pele para que a maquiagem tenha uma durabilidade maior, encontrar o tom de base correto de cada aluna e o melhor é que não é necessário levar nenhum material. Como sou voluntária da secretaria, me disponibilizei a levar todos os materiais e ensiná-las sobre cada produto e sua função na maquiagem”, informou.