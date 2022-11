Centro de Oficinas para Mulheres oferece curso de Manipulação de Alimentos em Londrina

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), oferece nesta semana mais uma edição do curso de Manipulação de Alimentos. As aulas serão nesta quarta (23), quinta (24) e sexta-feira (25), das 14h às 17h, na sede do COM, que fica na Rua Valparaíso, 189, no Parque Guanabara.





Mulheres acima dos 18 anos podem se inscrever até esta terça-feira (22), pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. A capacitação é gratuita e as participantes recebem um certificado, exigido pela Vigilância Sanitária para profissionais da área.





O curso será ministrado pela gestora social de Economia Doméstica da Diretoria de Abastecimento da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), Maria Inês Passini. “Todo manipulador de alimentos precisa passar por uma formação como essa, seja para trabalhar em restaurantes ou para qualquer emprego que envolva manipulação de alimentos”, informou.

A servidora citou a Lei n° 6.793, de 1996, que torna obrigatório o treinamento em higiene de alimentos para trabalhadores que atuam desde a produção até a fase de consumo dos alimentos.





Passini explicou que as alunas vão aprender boas práticas para todas as etapas de manipulação de alimentos. “Serão nove horas de curso no total. Ensinamos desde o que precisam observar na hora da compra de matéria-prima, até sobre higiene, para saberem o que podem e o que não podem fazer. Já ministrei esse curso outras vezes, junto ao COM, e acredito que os resultados serão bons e que vai dar tudo certo”, revelou.





De acordo com a psicóloga e Diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo, o curso oferece 20 vagas. “Boas práticas de manipulação de alimentos possibilitam a produção alimentar livre de bactérias patogênicas. Por isso, para quem trabalha com alimentos, a qualificação técnica é essencial para garantir uma melhor qualidade higiênico-sanitária dos alimentos”, afirmou.





Rampazzo acrescentou ainda que essa capacitação, como todos os cursos oferecidos pelo COM, tem o objetivo de instrumentalizar as mulheres para o mundo do trabalho. “Os cursos auxiliam as mulheres tanto para o campo empresarial, como para uso doméstico. Essas ferramentas ajudam as participantes a atuar no mundo do trabalho com qualidade”, apontou.