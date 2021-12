Secretaria do Trabalho de Londrina amplia agenda de atendimentos presenciais

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) está ampliando o número de atendimentos presenciais para os serviços de auxílio na busca por emprego e habilitação do seguro-desemprego. A agenda é aberta todas as quintas-feiras, sempre às 8h, e fecha quando está totalmente preenchida.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A partir desta quinta (2), o número de vagas semanais disponibilizadas aos trabalhadores, mediante agendamento, passará de 200 para 280.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Desse total, 160 vagas serão para a procura de emprego e 120 para quem precisa dar entrada no seguro. O agendamento deve ser feito através da página da SMTER no site da Prefeitura (clique aqui).





A ampliação foi possibilitada pela reorganização de processos administrativos da Secretaria e pelo treinamento e incorporação, à equipe de atendimento da SMTER, dos atiradores do TG (Tiro de Guerra) de Londrina que participam do projeto “Civismo e Cidadania no Mundo do Trabalho”. O projeto é um convênio entre o TG e a Prefeitura.





Por meio da iniciativa, os atiradores recebem a formação profissional e chegam preparados ao mercado de trabalho, através de um estágio desenvolvido na Prefeitura. O projeto nasceu na Secretaria do Trabalho, tendo recebido destaque nacional do Exército Brasileiro, e poderá ser ampliado para todos os setores da Prefeitura.

Continua depois da publicidade





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou o trabalho da pasta para a ampliação do número semanal de vagas.





“Temos o compromisso de atender ao trabalhador da melhor forma possível. Com responsabilidade, estamos, sempre que possível, abrindo novas possibilidades sem deixar de prezar pela qualidade do atendimento e pela segurança do cidadão. Sabemos que alguns ainda têm dificuldade nos processos on-line, e estamos aumentando o atendimento presencial para auxiliá-los”, comentou.





Santos solicitou que os cidadãos que dominam as ferramentas tecnológicas dêem preferência a esse tipo de atendimento. “Estamos disponíveis no WhatsApp, que oferece exatamente os mesmos serviços que o atendimento presencial. Além disso, também é possível fazer os processos diretamente pelos aplicativos Sine Fácil, para a procura de emprego, ou CTPS Digital, para o seguro. Dessa forma, os atendimentos presenciais ficam disponíveis para quem realmente precisa”, reforçou.





O secretário também ressaltou que a SMTER disponibiliza tutoriais para facilitar esse autoatendimento. “No site da Secretaria, temos um manual bem prático com o passo a passo, e, para aqueles que preferem assistir a um vídeo, oferecemos também as instruções nesse formato. Hoje, o processo está bem simplificado e acessível. São soluções que economizam tempo e dinheiro, uma vez que o trabalhador não precisa se deslocar até a Secretaria”, salientou.





Ainda segundo Santos, a Secretaria se destaca pela eficiência do atendimento realizado via WhatsApp, que tem apresentado ótimos resultados.





“Nós conseguimos atender o triplo de pessoas por meio dessa ferramenta, em comparação com o atendimento presencial, e com a mesma qualidade. Entendemos a melhor forma de utilizar esse instrumento e aproximamos o trabalhador das oportunidades, diretamente pelo celular. Neste momento, estamos oferecendo mais horários para o atendimento presencial, mas já estamos estudando a ampliação, também, do atendimento on-line”, garantiu.