Secretaria do Trabalho de Londrina disponibiliza apoio para as contratações de fim de ano

As empresas que desejam ampliar suas equipes para o final do ano podem contar com o apoio da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) que auxilia com o apoio da nos processos de contratação de trabalhadores temporários, além de divulgar as vagas e conduzir a primeira triagem por uma equipe de suporte pré-entrevista.





Para anunciar as vagas temporárias neste fim de ano, as empresas podem acessar o site da SMTER, inserir as informações da oportunidade e os requisitos desejados, e, imediatamente, a vaga chega ao setor de captação da Secretaria. Quem preferir fazer a abertura presencialmente pode ir até a Secretaria das 8h às 14h.

Ao colocar sua oportunidade no sistema Sine, é possível fazer a reserva da estrutura física da SMTER. As salas menores são indicadas para processos mais intimistas e entrevistas individuais, enquanto o auditório comporta até 50 pessoas confortavelmente. Tudo isso é oferecido sem nenhum custo ao empregador.





Entre a oferta da vaga e a data marcada para o início do processo de seleção, a equipe da SMTER faz o encaminhamento dos candidatos para a vaga, sempre respeitando os requisitos necessários estabelecidos pelo empresário. Dessa forma, os recrutadores comparecem no dia marcado para realizar a entrevista com os interessados e dar continuidade ao processo seletivo.





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, convidou as empresas a usufruírem dos serviços da Secretaria. “Temos uma equipe preparada e um prédio em local privilegiado na cidade. A logística para receber os candidatos na sua empresa pode atrapalhar o dia a dia dos negócios, ou você pode não ter um espaço adequado, e estamos aqui para suprir essas necessidades. Sem falar que, ofertando sua vaga, você conta com uma plataforma de divulgação que alcança milhares de pessoas todos os dias, e com o suporte do nosso atendimento na filtragem e encaminhamento dos candidatos”.





