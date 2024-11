Alvorada do Sul abre inscrições para concurso com 45 vagas e salários de até R$ 13 mil

Cianorte anuncia concurso para guarda municipal com salário de R$ 2,9 mil

As inscrições para o concurso público na prefeitura de Cianorte, no noroeste do Paraná, serão abertas no dia 14 de novembro. O certame prevê 8 vagas imediatas para o cargo de guarda civil municipal. O salário previsto é de 2.992,80.