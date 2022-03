Segunda-feira tem queda na temperatura e tempo firme em Londrina

A segunda-feira (21) terá tempo firme e queda nas temperaturas em Londrina , afirmou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





De acordo com a previsão, a máxima não deve passar dos 27°C. A mínima, registrada pela manhã, ficou em 17,4°C. A tendência para os próximos dias também é de temperaturas amenas, com as mínimas ficando entre 15°C e 18°C durante a manhã. O céu pode ficar nublado, mas não deve chover neste início de semana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A explicação para a queda nas temperaturas, segundo o IDR-PR, é um sistema de alta pressão que passa por Londrina. Por outro lado, a frente que causava instabilidade e trouxe chuvas nos últimos dias já se deslocou da região.

Continua depois da publicidade





O acumulado de chuvas de março chegou a 189,6 mm em Londrina. O esperado para o mês, segundo a média histórica, era de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.