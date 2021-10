Londrina tem seis empresas entre as mil maiores do Brasil

O ranking Valor 1000, publicado anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com o Serasa Experian, consolida o agronegócio e a construção civil como os principais setores para a economia de Londrina.

Das seis empresas da cidade que estão na lista das mil maiores companhias brasileiras, quatro são da área de agronegócio ou diretamente ligadas ao setor e duas são de construção civil.

Em todo o Paraná, foram classificadas 78 empresas no ranking das maiores empresas brasileiras. São de Londrina, por ordem de receita líquida: Cooperativa Integrada (R$ 4.42 bilhões), Adama (R$ 3,79 bilhões), Belagrícola (R$ 3,56 bilhões), Plaenge (R$ 1,075 bilhão), Sotran (R$ 1,072 bilhão), Cacique (R$ 1,045 bilhão) e A.Yoshii (R$ 816 milhões). A maior empresa do Paraná é a cooperativa Coamo, classificada em 45º lugar (com receita líquida de R$18,85 bilhões).







As únicas construtoras paranaenses classificadas no ranking são de Londrina.

Leia mais na Folha de Londrina.