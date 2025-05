Sema distribui cerca de 300 mudas de árvores neste sábado em Londrina

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) de Londrina irá distribuir 300 mudas de árvores para os moradores da Zona Norte, neste sábado (22), das 8h às 13h. A ação ocorrerá na rua Luís Brugin (lateral da praça do Maria Cecília).





A iniciativa busca conscientizar a comunidade sobre a importância da arborização urbana, incentivando o plantio de árvores como forma de melhorar a qualidade do ar, proporcionar sombra e contribuir para um ambiente mais sustentável.

Na ocasião, as equipes do Viveiro Municipal e de Educação Ambiental da Sema estarão presentes para oferecer orientações sobre o plantio correto e os cuidados necessários com as árvores recém-plantadas.





SEMA PLANEJA CONTINUAR A AÇÃO

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, explicou que a Sema planeja levar a ação também para outras regiões da cidade. “Tivemos um plantão especial de doação de mudas no Viveiro Municipal, e foi um sucesso. Agora, queremos ampliar essa iniciativa, levando mudas aos bairros e incentivando a participação ativa dos moradores na arborização urbana. Nossa meta é transformar Londrina em um espaço mais verde e sustentável, com o engajamento de toda a comunidade”, disse o secretário.





A iniciativa, segundo o Diretor de Áreas Verdes da Sema, Gerson Galdino busca uma aproximação maior com a comunidade para viabilizar uma cidade mais arborizada. “No dia a dia, percebemos que muitos imóveis ainda não possuem árvores, embora seja uma obrigação legal ter ao menos uma na calçada de cada propriedade. O nosso Viveiro Municipal está sempre à disposição para a retirada de mudas, mas, com essa ação, queremos nos aproximar ainda mais da comunidade, esclarecer dúvidas sobre o Viveiro e incentivar a arborização urbana”, pontuou.

A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, destaca ainda que a distribuição das mudas também representa um gesto de conexão e respeito com a natureza. “Mostrando que as árvores não são um incômodo, mas sim aliadas no nosso dia a dia. Precisamos olhar para tudo o que uma árvore nos oferece: sombra, ar puro, conforto térmico, abrigo para a biodiversidade e um ambiente mais bonito e saudável”, concluiu.





SAIBA COMO PARTICIPAR

Os moradores que desejem retirar suas mudas devem comparecer ao local com um comprovante de residência atualizado e um documento com foto de quem fará a retirada. Cada pessoa poderá retirar de uma a três mudas, dependendo do espaço disponível para plantio.





Para as calçadas embaixo da fiação elétrica, a Sema vai doar espécies de pequeno e médio porte, como lofantera; brinco de índio, ipê-branco, ipê-amarelo, resedá, cerejeira e dedaleiro. Para as que não estão sob a fiação, as opções são oiti; banaba; samambaia; canelinha; jacarandá-mimoso e ipê-rosa, consideradas mudas de médio e grande porte. No total, serão distribuídas 300 mudas.





Para quem precisar de apoio no plantio, a Sema vai fazer um cadastro para que a Secretaria o realize em outro momento, conforme a disponibilidade da equipe.





