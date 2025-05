Procrastinar: o ato de deixar tudo para depois

Depois eu tomo banho. Mais tarde eu faço a tarefa. Amanhã eu arrumo o quarto.





Depois eu escovo os dentes. Amanhã eu levo o cachorro para passear. Mais tarde eu lavo o copo. Depois eu peço desculpas.

Todo mundo já adiou alguma coisa. Ou muitas e muitas coisas. Empurrou para depois, para outro dia, para mais tarde, para depois de amanhã.





Em seu novo livro infantil, “Amanhã Eu Faço”, o músico e escritor Arthur Nestrovski narra a história de um menino que sempre deixava tudo para depois.

Na hora de escovar os dentes dizia: depois eu escovo. No momento de guardar os brinquedos afirmava: outro dia eu guardo. Na hora de fazer a tarefa falava: mais tarde eu faço. Na ocasião de ler um livro pensava: depois de amanhã eu leio.





O menino sempre transferia para outro momento, ou para outro dia, aquilo devia fazer. Deixava sempre para depois as atividades que precisam ser realizadas. Existe até uma palavra específica para nomear o hábito de adiar para depois e depois aquilo que precisa ser feito, ou deve ser feito. Uma palavra nem um pouco bonitinha: procrastinar.

O personagem de “Amanhã Eu Faço” é um pequeno procrastinador. Sempre transfere para o futuro aquilo que deve ser feito no presente.





Mas um belo dia o garoto tem uma percepção: “É bom fazer as coisas. Quer dizer, depois de fazer é sempre bom. Então por que a gente não faz logo?”

Se é gostoso ficar limpinho, por que a gente não toma banho logo? Se é bom ter o quarto arrumado, por que a gente não arruma sem demora? Se é bom ver a tarefa toda feita, por que a gente não faz de uma vez?





Lançado pela editora Companhia das Letrinhas com ilustrações de Bernardo França, “Amanhã Eu Faço” não é um manifesto contra procrastinação. Mas uma história sobre fazer agora as coisas que precisam ser feitas agora e fazer depois as coisas que podem ser feitas depois.

Serviço:

“Amanhã Eu Faço”

Autor – Arthur Nestrovski

Ilustração – Bernardo França

Editora – Companhia das Letrinhas

Páginas – 48

Quanto – R$ 64,90