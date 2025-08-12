Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Veja o cronograma

Semana de Altas Habilidades e Superdotação começa nesta quarta em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
12 ago 2025 às 17:57

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Londrina receberá, a partir desta quarta-feira (13), a 3ª Semana Municipal de Altas Habilidades e Superdotação. O evento será iniciado às 19h no Londrina Norte Shopping com um café de boas-vindas e vai até sexta-feira (16). 


A lista de atividades inclui palestras com especialistas, rodas de conversas e jogos em grupo. Confira abaixo mais detalhes do cronograma e os links para inscrições.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


13/08


Publicidade

19h00 – Café de boas-vindas

19h15 – Abertura

Publicidade

19h30 – Palestra com Patrícia Motta Cordeiro Gonçalves, Neuropsicóloga, Esp. em Altas Habilidades, Mestra em AC (enfoque em Altas Habilidades).

20h30 – Intervalo

Publicidade

20h40 – Mesa Redonda: Dupla Condição/Dupla Excepcionalidade

22h00 – Encerramento

Publicidade


Local: Norte Shopping Londrina – Teatrinho

As inscrições devem ser feitas até 12/08 às 18h pelo link.

Publicidade


15/08


19h00 - Roda de Conversa para Pais & Responsáveis com troca, acolhimento e partilha de experiências sobre Altas Habilidades/Superdotação.

Publicidade

As rodas serão divididas por faixa etária:


- 2 a 7 anos

- 8 a 11 anos

- A partir de 12 anos


Local: CEI Santo Antônio – Avenida Me. Leonia Milito, 499 – Guanabara


Vagas limitadas. Inscrição até 14/08 às 18h pelo link.


16/08


14h00 às 18h00 - Tarde de Jogos: em comemoração ao Dia Internacional da Superdotação (10/08), preparamos uma tarde especial para todas as idades — crianças, jovens, adultos e idosos. O que importa é aproveitar o momento e se divertir!


Local: Colégio Valéria Veronesi – Rua Benjamin Constant, 800 – Centro


*Traga seus jogos de tabuleiro ou aproveite os que teremos disponíveis.

*Leve também um lanche para compartilhar com a galera.


Inscrições até 15/08 às 12h pelo Link.


16/08


16h00 às 18h00 - Roda de Conversa para Adolescentes: entre anseios e angústias, dar voz ao ser

Local: CMEI Valéria Veronesi


*Participação de professoras Daiane e Ana Cláudia — verdadeiras mestres do diálogo, apaixonadas por ouvir e compartilhar experiências, que entendem como ninguém o universo adolescente e transformam cada conversa em um momento especial.


*Exclusivo para quem tem 13 anos ou mais

*Inscrições até 15/08, às 12h pelo link.


Faça parte do GEMA


O grupo promove um encontro acolhedor, cheio de empatia, onde você poderá falar, ouvir, refletir e se sentir parte de um espaço seguro, sem julgamentos — com gente que realmente se importa com o que você sente e pensa. O objetivo do grupo é acolher as famílias, compartilhar experiências, trocar dicas, divulgar eventos e mobilizar em prol das Altas Habilidades/Superdotação. Para fazer parte, basta preencher o formulário deste link.


Leia também:

Imagem
Giuliano Marcos deixa a RICtv após 2 meses apresentando o Balanço Geral Londrina
O jornalista Giuliano Marcos não apresentará mais o Balanço Geral de Londrina. De acordo com informações obtidas pelo Portal Bonde, ele foi informado nesta terça-feira (12) sobre o desligamento da RICtv, emissora em que trabalhava há 2 meses.
Semana de Altas Habilidades e Superdotação Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas