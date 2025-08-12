Semana de Altas Habilidades e Superdotação começa nesta quarta em Londrina

Londrina receberá, a partir desta quarta-feira (13), a 3ª Semana Municipal de Altas Habilidades e Superdotação. O evento será iniciado às 19h no Londrina Norte Shopping com um café de boas-vindas e vai até sexta-feira (16).





A lista de atividades inclui palestras com especialistas, rodas de conversas e jogos em grupo. Confira abaixo mais detalhes do cronograma e os links para inscrições.

13/08





19h00 – Café de boas-vindas

19h15 – Abertura

19h30 – Palestra com Patrícia Motta Cordeiro Gonçalves, Neuropsicóloga, Esp. em Altas Habilidades, Mestra em AC (enfoque em Altas Habilidades).

20h30 – Intervalo

20h40 – Mesa Redonda: Dupla Condição/Dupla Excepcionalidade

22h00 – Encerramento

Local: Norte Shopping Londrina – Teatrinho

As inscrições devem ser feitas até 12/08 às 18h pelo link.

15/08





19h00 - Roda de Conversa para Pais & Responsáveis com troca, acolhimento e partilha de experiências sobre Altas Habilidades/Superdotação.

As rodas serão divididas por faixa etária:





- 2 a 7 anos

- 8 a 11 anos

- A partir de 12 anos





Local: CEI Santo Antônio – Avenida Me. Leonia Milito, 499 – Guanabara





Vagas limitadas. Inscrição até 14/08 às 18h pelo link.





16/08





14h00 às 18h00 - Tarde de Jogos: em comemoração ao Dia Internacional da Superdotação (10/08), preparamos uma tarde especial para todas as idades — crianças, jovens, adultos e idosos. O que importa é aproveitar o momento e se divertir!





Local: Colégio Valéria Veronesi – Rua Benjamin Constant, 800 – Centro





*Traga seus jogos de tabuleiro ou aproveite os que teremos disponíveis.

*Leve também um lanche para compartilhar com a galera.





Inscrições até 15/08 às 12h pelo Link.





16/08





16h00 às 18h00 - Roda de Conversa para Adolescentes: entre anseios e angústias, dar voz ao ser

Local: CMEI Valéria Veronesi





*Participação de professoras Daiane e Ana Cláudia — verdadeiras mestres do diálogo, apaixonadas por ouvir e compartilhar experiências, que entendem como ninguém o universo adolescente e transformam cada conversa em um momento especial.





*Exclusivo para quem tem 13 anos ou mais

*Inscrições até 15/08, às 12h pelo link.





Faça parte do GEMA





O grupo promove um encontro acolhedor, cheio de empatia, onde você poderá falar, ouvir, refletir e se sentir parte de um espaço seguro, sem julgamentos — com gente que realmente se importa com o que você sente e pensa. O objetivo do grupo é acolher as famílias, compartilhar experiências, trocar dicas, divulgar eventos e mobilizar em prol das Altas Habilidades/Superdotação. Para fazer parte, basta preencher o formulário deste link.



