Semana de Altas Habilidades e Superdotação começa nesta quarta em Londrina

Londrina receberá, a partir desta quarta-feira (13), a 3ª Semana Municipal de Altas Habilidades e Superdotação. O evento será iniciado às 19h no Londrina Norte Shopping com um café de boas-vindas e vai até sexta-feira (16).
A lista de atividades inclui palestras com especialistas, rodas de conversas e jogos em grupo. Confira abaixo mais detalhes do cronograma e os links para inscrições.
13/08
19h00 – Café de boas-vindas
19h15 – Abertura
19h30 – Palestra com Patrícia Motta Cordeiro Gonçalves, Neuropsicóloga, Esp. em Altas Habilidades, Mestra em AC (enfoque em Altas Habilidades).
20h30 – Intervalo
20h40 – Mesa Redonda: Dupla Condição/Dupla Excepcionalidade
22h00 – Encerramento
Local: Norte Shopping Londrina – Teatrinho
As inscrições devem ser feitas até 12/08 às 18h pelo link.
15/08
19h00 - Roda de Conversa para Pais & Responsáveis com troca, acolhimento e partilha de experiências sobre Altas Habilidades/Superdotação.
As rodas serão divididas por faixa etária:
- 2 a 7 anos
- 8 a 11 anos
- A partir de 12 anos
Local: CEI Santo Antônio – Avenida Me. Leonia Milito, 499 – Guanabara
Vagas limitadas. Inscrição até 14/08 às 18h pelo link.
16/08
14h00 às 18h00 - Tarde de Jogos: em comemoração ao Dia Internacional da Superdotação (10/08), preparamos uma tarde especial para todas as idades — crianças, jovens, adultos e idosos. O que importa é aproveitar o momento e se divertir!
Local: Colégio Valéria Veronesi – Rua Benjamin Constant, 800 – Centro
*Traga seus jogos de tabuleiro ou aproveite os que teremos disponíveis.
*Leve também um lanche para compartilhar com a galera.
Inscrições até 15/08 às 12h pelo Link.
16/08
16h00 às 18h00 - Roda de Conversa para Adolescentes: entre anseios e angústias, dar voz ao ser
Local: CMEI Valéria Veronesi
*Participação de professoras Daiane e Ana Cláudia — verdadeiras mestres do diálogo, apaixonadas por ouvir e compartilhar experiências, que entendem como ninguém o universo adolescente e transformam cada conversa em um momento especial.
*Exclusivo para quem tem 13 anos ou mais
*Inscrições até 15/08, às 12h pelo link.
Faça parte do GEMA
O grupo promove um encontro acolhedor, cheio de empatia, onde você poderá falar, ouvir, refletir e se sentir parte de um espaço seguro, sem julgamentos — com gente que realmente se importa com o que você sente e pensa. O objetivo do grupo é acolher as famílias, compartilhar experiências, trocar dicas, divulgar eventos e mobilizar em prol das Altas Habilidades/Superdotação. Para fazer parte, basta preencher o formulário deste link.
Leia também: