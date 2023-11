"Senta que lá vem a Comédia": espetáculo do Ópera Viva será nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (9), às 20h, no Espaço Vila Rica, será dia de “Senta que lá vem a Comédia", espetáculo do projeto Ópera Viva que se propõe a contar histórias sobre as óperas com o objetivo democratizar o conhecimento e trazer curiosidades para o público.

Esta apresentação, contudo, será um pouco diferente. “Reunimos algumas bruxas, um jovem experimentando a paixão pela primeira vez, a madrasta da Cinderela e suas irmãs, uma mulher muito esperta que sabe seu poder e algumas personagens que exageraram no vinho. Todos integrando algumas das mais divertidas e belas óperas já compostas”, afirma Gisela Strass, cantora e idealizadora do Ópera Viva.

O espetáculo trará músicas e explicações das óperas “Le Nozze di Figaro”, de Mozart; “Eine Nacht in Venedig”, de Johann Strauss; “L’Italiana in Algeri”, de Rossini; “Hänsel und Gretel”, de Humperdinck; “Cendrillon”, de Massenet; “Dido & Aeneas”, de Purcell e “La Perichole”, de Offenbach.

“Senta que lá vem a Comédia” conta com a participação das sopranos Ellen Giroti, Marcela Ribeiro e Rafaela Mendes, das mezzosopranos Edineia Oliveira e Gisela Strass, e da pianista Ana Paula Miqueletti, além do apresentador Gabriel Oliveira, em um ritmo divertido que irá mesclar contextos e música.

Os ingressos custam R$ 70 inteira e R$ 35 meia-entrada e estão à venda pelo site.