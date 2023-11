Parques do Paraná reabrem estruturas ao público após fortes chuvas

Após fortes chuvas, parques do Paraná começam a reabrir ao público. O Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, nos Campos Gerais, voltou a funcionar parcialmente nesta segunda-feira (6), após reparos em alguns equipamentos que foram danificadas pela chuva. Os trajetos que levam aos panelões e à cachoeira para banho estão liberados para o público, assim como as trilhas com pinturas rupestres já estão acessíveis para guias turísticos. A estrutura de segurança do mirante do cânion também foi reforçada.





Outras UCs, fechadas seguindo uma orientação da Coordenadoria da Defesa Civil, também podem receber novamente visitantes.

A única área que permanecerá inacessível até o fim do ano é a Cachoeira da Ponte de Pedra, já que a ponte que conecta ao local ainda necessita de reparos mais abrangentes.





“Nós fizemos a reforma usando a mão de obra do próprio parque e reutilizando a madeira da estrutura antiga do mirante para consertar os trajetos danificados. Ao todo, só tivemos que gastar em torno de R$ 250 com alguns materiais de construção para fazer a renovação”, afirma o chefe da Unidade de Conservação (UC), Juarez Bascoski.

