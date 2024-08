Shopping promove pré-lançamento da 20ª edição do Londrina Matsuri

O Boulevard Shopping Londrina promove, neste domingo (25), das 14h às 18h, no piso superior, a 8ª edição do Boulevard Matsuri, que irá contar com danças, workshops e oficinas. O evento, que marca o pré-lançamento da 20ª edição do Londrina Matsuri, é gratuito aos visitantes do estabelecimento.





Ao longo do Boulevard Matsuri, o público vai poder assistir a apresenções de Dance, Taikô, Yosakoi Soran, Ryukyu Koku, Karaokê e K-Pop, além de aprender técnicas nas oficinas de Pintura, Origami e Hashi e participar dos workshops de Dance e Taikô.